Сеть "АТБ" вводит новые ограничения для безопасности покупателей: за покупками — в масках

Выполняя решения местных органов власти о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, компания "АТБ-Маркет" вводит в ряде городов и населенных пунктов Украины ограничения на посещение магазинов сети "АТБ" без средств индивидуальной защиты (защитных масок).

«Такое ограничение уже введено в следующих населенных пунктах: Киев, Гостомель, Житомир, Ватутино, Сумы, Тростянец, Путивль, Кролевец, Кременчуг, Миргород, Тернополь, Коломыя, Черновцы, Тлумач, Заболотов, Ивано-Франковск и др.», — сообщила компания в своем официальном пресс-релизе.

В условиях распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 и объявления общенационального карантина корпорация «АТБ» призвала всех клиентов компании придерживаться рекомендаций Минздрава Украины и для посещения магазинов торговой сети «АТБ» иметь при себе средства индивидуальной защиты.

«Решения об ограничении посещения магазинов торговой сети «АТБ» без средств индивидуальной защиты в других городах и регионах будут приниматься компанией в случае опубликования соответствующих решений органов местного самоуправления или постановлений органов центральной власти», — уточнила компания.

Ранее, выполняя противоэпидемические решения местных властей, сеть «АТБ» сообщила о введении с 20 марта 2020 г. в нескольких городах и других населенных пунктах Украины ограничения количества покупателей, одновременно находящихся в торговом зале. Согласно им в магазинах «АТБ» допускается одновременное пребывание в торговом зале не более 10–20 покупателей.