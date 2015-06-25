Пограничников и Красный Крест не допустили к проверке 31-го российского "гумконвоя"

Украинских пограничников и таможенников, а также представителей Международного комитета Красного Креста не допустили к проверке очередного, 31-го по счету, российского "гуманитарного конвоя".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян.

"Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 31-го так называемого "гуманитарного конвоя". В период с 6:54 до 7:45 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовали две колонны так называемого "гумконвоя" в составе 101 автомобиля", - сказал Слободян.

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Как отметил помощник председателя Госпогранслужбы, перемещение "гумконвоя" происходило с традиционным нарушением норм международного права и отечественного законодательства, регламентирующих порядок направления гуманитарных конвоев.

"Международный комитет Красного Креста участия в оформлении не принимал. Украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - отметил Слободян.