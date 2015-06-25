Московский патриархат заявил о готовности возобновить диалог с автокефальной церковью

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, об этом говорится в журнале № 26 Священного Синода.

В частности, эта инициатива была озвучена 4 июня представителем УПЦ МП на V Поместном Соборе Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Комиссию по восстановлению диалога с УАПЦ возглавит председатель Церковного Суда УПЦ МП митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

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Также Священный Синод УПЦ МП отметил недопустимость вмешательства государства во внутренние дела Церкви. Как считают в Церкви, "это не только не помогает, но и затрудняет преодоление раскола".

"Диалог должен происходить на основе канонического права и без вмешательства в этот процесс внецерковных факторов. Преодоление расколов - это внутреннее церковное дело. Мы понимаем желание государственной власти относительно церковного единства, но мы против вмешательства государства во внутреннюю церковную жизнь", - говорится в документе Священного Синода УПЦ МП.