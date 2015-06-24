Завтра в Украине жара будет вести битву с грозовыми дождями

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла, в западных областях ожидается 17-24 градуса тепла. На востоке и юге местами возможна жара, до 28-30 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем ​​17-24 градуса тепла.

В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В центральной части дожди пройдут местами. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​23-28 градусов тепла.

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В восточных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем ​​25-29, местами возможно до 30 градусов тепла.

В южной части пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни. Температура воздуха ночью 17-22 тепла, днем ​​23-29 градусов тепла.

В Киеве дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем ​​24-26 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.