Завтра в Украине жара будет вести битву с грозовыми дождями
В четверг, 25 июня, циклон обусловит в восточных областях и в южной части дождливую погоду, местами возможны сильные ливни, локальные дожди вероятные на западе и в центре, на севере будет сухая погода.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла, в западных областях ожидается 17-24 градуса тепла. На востоке и юге местами возможна жара, до 28-30 градусов выше нуля. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем 17-24 градуса тепла.
В северных областях будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В центральной части дожди пройдут местами. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.
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В восточных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град. Температура воздуха ночью 14-20 тепла, днем 25-29, местами возможно до 30 градусов тепла.
В южной части пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни. Температура воздуха ночью 17-22 тепла, днем 23-29 градусов тепла.
В Киеве дождей не предвидится. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 24-26 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается западный, 5-12 м/с.