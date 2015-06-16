Завтра в Украине жара сдаст позиции благодаря грозовым дождям

В западных областях, в Сумской и Черниговской областях местами ожидается 15-22 градуса тепла. Жара удержится на юге. Дожди с грозами пройдут на большей части территории, лишь на западе и севере осадки днем ​​прекратятся. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части существенных осадков не ожидается, лишь в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут дожди. Температура воздуха ночью 9-15 тепла, днем ​​20-25, местами 15-22 градуса тепла.

В северных областях в Киевской и Житомирской преимущественно без осадков, в Сумской и Черниговской областях ожидается влажная погода с дождями и грозами. Температура воздуха ночью 12-17 градусов тепла, днем ​​20-26, местами 17-20 градусов тепла.

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В центральной части местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью 10-16 градусов тепла, днем ​​21-26, в Днепропетровской области 24-29 градусов тепла.

В восточных областях ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью 12-17, днем ​​22-27 градусов тепла.

В южной части ожидаются местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 15-20, днем ​​25-30 градусов тепла.

В Киеве существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.