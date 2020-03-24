Черновицкая больница получила грамоту за первого в Украине пациента, который выздоровел от коронавируса (фото)

Грамоту Национального реестра рекордов Украины вручили руководству областной клинической больницы.

В Черновцах областной клинической больнице сегодня вручили грамоту Национального реестра рекордов Украины «Первый в Украине пациент больницы, который выздоровел от COVID-19».

Об этом сообщается на сайте управления здравоохранения Черновицкой областной государственной администрации.

Как отмечается в публикации, сегодня больницу посетил эксперт Национального реестра Виталий Зорин, который вручил руководству медучреждения грамоту о рекорде в номинации «Первый в Украине пациент больницы, который выздоровел от COVID-19».

Медики больницы во время вручения награды напомнили, что первый в Украине пациент с коронавирусом, зная о своей истории путешествия, своевременно самоизолировался и обратился за помощью к врачу.

«Медицинские специалисты говорят, что это позволило не только предотвратить ухудшение состояния больного, но и обезопасило минимум несколько сотен жителей области от инфицирования новым коронавирусом», - сообщили в департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщал УНИАН, первый случай инфицирования коронавирусом в Украине зафиксировали 3 марта. Пациентом оказался 39-летний житель Черновцов, который накануне вернулся с женой из путешествия по Италии. По возвращении домой мужчина обратился к врачам, был госпитализирован в Черновицкую областную клиническую больницу. Его жена, у которой не было никаких симптомов болезни, в течение 14 дней находилась в обсервации.

17 марта у пациента получен первый отрицательный тест на болезнь. 20 марта, после повторного теста, результат которого был отрицательным, мужчину выписали.