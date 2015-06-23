Россия готовит к концу недели очередной "гумконвой" - Геращенко

Как написала Геращенко на своей странице в Facebook, сегодня она с помощью скайп-связи приняла участие во встрече гуманитарной подгруппы в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске.

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"Также мы подняли вопрос нарушения международного права со стороны РФ с их незаконными гуманитарными конвоями... РФ готовит к концу недели очередной, 31-й "конвой". Мы ждем реакции мира на это. Каждый день и каждый раз не забываем кричать о этих нарушения, документировать их. Мы говорим о нарушениях и в Минске, и в Страсбурге", - заявила Геращенко.

По ее словам, Трехсторонней контактной группе украинская делегация передала весь фактаж нарушений прав 11 украинцев, содержащихся в российских тюрьмах как пленных, а также о 30 "гумконвоях" (а это 3 тыс. 500 грузовиков), которые с грубым нарушением всех международных норм пересекли границу Украины.