ОБСЕ: боевики признали, что «путинский гумконвой» привез им запчасти к технике

Боевики признали, что в очередном незаконном «гуманитарном конвое» из России в четверг, 14 мая, им доставили запасные части к технике.

О таком содержании трех грузовиков «конвоя», которые прибыли в так называемое «министерство чрезвычайных ситуаций» группировки «ЛНР» в Луганск, сообщил наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине представитель сепаратистов, сообщает «Радио Свобода».

В общем в Луганск прибыло 39 грузовиков с российскими номерами и с надписями «Гуманитарная помощь из России». В остальных машин, кроме первых трех, по словам сепаратистов, были мука, пшеница, подсолнечное масло и крупы, но наблюдатели не имели возможности убедиться в этом.

Украинские пограничники, которые находятся в российском пункте пропуска "Донецк", не участвуют в оформлении "гуманитарного конвоя" из РФ из-за того, что ни один из российских «конвоев» не был законным.