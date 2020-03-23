В Италии от коронавирус умерло трое украинцев, еще двое инфицированы - МИД

Еще одна украинка вылечилась.

По последним данным, в Италии трое украинцев умерли в результате инфицирования коронавирусом, двое инфицированы.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Количество подтвержденных инфицированных коронавирусом - 53 тыс. 578 (больше случаев в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт). Летальных случаев - 4 тыс. 827. Инфицированных украинцев - 2», - заявил Погорельцев.

По его словам, в Италии трое украинцев умерли и одна украинка вылечилась.

«Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет», - добавил он.