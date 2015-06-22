С завтрашнего дня в Украине для получения шенгена украинцы будут сдавать отпечатки пальцев

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, система разворачивается одновременно во всех странах «Восточного партнерства», который станет 17-м регионом, в котором начнет действовать ВИС.

Развертывание ВИС предусматривает, что при подаче заявок на получение шенгенских виз будет осуществляться снятие оцифрованных отпечатков пальцев и оцифрованных фотографий.

Шенгенские визы, полученные до запуска ВИС - до 23 июня 2015 года, останутся действительными до указанного в них срока.

Читайте такжеУкраинцам стали выдавать больше шенгенских мультивиз - МИД

В рамках действия ВИС от требования предоставления биометрических данных освобождаются:

а) дети в возрасте до 12 лет;

б) лица, для которых предоставление отпечатков пальцев физически невозможно;

в) главы государств и правительств, члены национальных правительств с их мужьями/женами, сопровождающими их, а также члены их официальных делегаций в случае наличия приглашения от правительств государств - членов ЕС или международных организаций для официальных целей;

г) суверены и другие высокопоставленные члены королевской семьи в случае наличия приглашения от правительств государств - членов ЕС или международных организаций для официальных целей.

Снятие отпечатков пальцев будет осуществляться только при первой подаче заявки на получение шенгенской визы.

В течение пяти лет (59 месяцев), начиная с даты подачи заявки, при повторных обращениях на получение шенгенских виз снятия биометрических данных не будет происходить (собранная информация будет храниться в базах данных ВИС), говорится в сообщении.

В случае заявки на получение национальной визы стран - членов ЕС требование относительно получения таких данных регулируется исключительно законодательством соответствующих государств.

Процедура снятия отпечатков пальцев будет осуществляться исключительно на авторизованном оборудовании, что является гарантией предотвращения любых злоупотреблений полученной информацией. Право осуществления такой процедуры имеют консульские учреждения государств-членов, а также визовые центры, отметили в МИД.

Читайте такжеДля оформления Шенгенских виз украинцы будут сдавать отпечатки пальцев

«Введение ВИС направлено на укрепление безопасности в Шенгенской зоне и дальнейшее облегчение процесса выдачи шенгенских виз для граждан других стран. Одной из ключевых задач ВИС в этом контексте является защита заявителей от неправомерного использования их персональных данных», - подчеркивается в сообщении.

Также, как отмечают в министерстве, «использование ВИС позволяет облегчить процедуру установления статуса добросовестного путешественника, который не нарушал условий получения и использования шенгенской визы, что способствует росту выдачи долгосрочных многократных виз».