СБУ заблокировала на оккупированном Донбассе 250 платежных терминалов

Служба безопасности Украины в ходе специальной операции заблокировала 250 терминалов одной из электронных платежных систем, которые незаконно функционировали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, часть средств шла непосредственно на финансирование террористической деятельности т. н. «ДНР» и «ЛНР».

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«Частные предприниматели – владельцы платежных терминалов, которые не перерегистрировались на подконтрольной украинской власти территории, продолжали использовать их в оккупированных районах, несмотря на запрет Нацбанка Украины. За возможность незаконно продолжать работу эти субъекты хозяйственной деятельности ежемесячно платили «налоги» - 15 процентов от своих доходов представителям т. н. «министерств государственной безопасности» террористических организаций», - подчеркнули в ведомстве.

Также сообщается, что в рамках уголовного производства по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма) в киевских офисных помещениях владельца платежной системы проведены обыски, изъяты доказательства того, что финансисты сознательно обеспечивали работу терминалов на захваченных террористами территориях.

«Возбуждена процедура отзыва лицензии по предоставлению финансовых услуг киевской компанией, владеющей платежной системой. Продолжаются следственные действия», - отметили в СБУ.