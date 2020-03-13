Оксана Забужко и Alyona Alyona: определены лауреатки премии Women in Arts 2020

К процессу отбора были привлечены более 40 независимых экспертов.

Жюри независимой премии Women in Arts 2020 назвала имена лауреаток.

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Отмечается, что премия Women in Arts призвана заложить фундамент для традиции, которая может стать важной составляющей развития украинской культуры и вдохновить женщин в искусстве на новые достижения.

В этом году лауреатками премии в соответствующих номинациях стали:

женщины в визуальном искусстве – Лада Наконечная;

женщины в музыке – Алена Савраненко (Alyona Alyona);

женщины в театре и кино – Наталья Ворожбит;

женщины в литературе – Оксана Забужко;

женщины в культурном менеджменте – Юлия Синькевич;

женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях – Дарья Бадьор.

К процессу отбора номинантов и победительниц были привлечены более 40 независимых экспертов в сферах, которые соответствуют каждой из номинаций.

Церемония награждения состоялась в Национальном Центре Александра Довженко, ее ведущими стали адвокаты движения HeForShe в Украине Майкл Щур и Ярослава Кравченко.

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