Блогерша из РФ сменила паспорт и пыталась еще раз попасть в Украину на концерт (фото, видео)

Блогерше изменили срок запрета въезда с 3 до 10 лет.

В «Борисполе» остановили российскую блогершу Наталью Краснову, которая прилетела из Минска на концерт в Киеве.

Читайте такжеПограничники запретили въезд члену партии Путина, который хотел попасть в Украину через Минск (фото)Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), в конце прошлого года она уже прилетала в Украину и за незаконное посещение Крыма в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года.

«Однако девушка решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников. Ведь заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда ей помогут пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был раскрыт сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что якобы съела собака», – говорится в сообщении.

За умышленное невыполнение решения государственного органа о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, ей проставили новый срок запрета въезда в Украину на 10 лет.

Уже в ближайшее время девушка будет отправлена обратным рейсом в Беларуси.

В опубликованном ГПСУ видео блогер заявила, что «не понимала, что происходит» в прошлый раз, когда ей запретили въезд в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, как русский блогер «отпраздновала» вечеринку в бане.