Данилов подчеркнул, что Сивохо никогда не был официально уполномоченным представлять СНБО

При этом секретарь СНБО подчеркивает недопустимость применения силы в отношении своего советника Сивохо.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает недопустимость применения физической силы в отношении своего советника Сергея Сивохо.

Об этом Данилов сообщил в Facebook.

По его словам, возможность донесения своей позиции по самым сложным и самым проблемным вопросам - неотъемлемая черта общества свободных людей.

«Дискуссия - это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической. Применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми», - подчеркнул Данилов.

Читайте такжеВетераны АТО сорвал презентацию Сивохо и выгнали его из зала (видео)

В то же время он отметил, что Сивохо является одним из его 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО по любым вопросам - ситуации ли на временно оккупированных территориях, вопросов ли реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

Однако, как отметил Данилов, каждый из его 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию.

«И поэтому абсолютно рабочая ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 11 марта, около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сивохо.

После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок четыре года.