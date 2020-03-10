Пограничники уверяют, что очередей на границе из-за измерения температуры нет

Проверяют всех без исключения вне зависимости от страны, из которой прибывает человек.

Специальные меры для недопущения в Украину коронавируса, введенные с 25 февраля для всех, кто въезжает из-за границы и с оккупированных территорий, не спровоцировали очередей.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет 112.ua.

Он напомнил, что всем въезжающим в Украину проводят температурный скрининг. По словам Демченко, для пограничников не имеет значения страна, из которой прибывает человек - проверяют всех без исключения как в аэропортах, так и в автомобильных пунктах пропуска.

На измерение температуры, отмечает спикер ГПСУ, уходят секунды. С его слов, люди сначала с удивлением относились к этим мерам, но нормально воспринимают их необходимость.

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Если у человека обнаруживают повышенную температуру, его сразу передают в руки медработников: или в медпункт на границе, или вызывают скорую и отправляют в медучреждение.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 10 марта в мире было зарегистрировано 114 тыс. 219 случаев заболевания COVID-19, умерли 4 тыс. 024 человека.

Власти нескольких стран, в частности Италии и Ирана, в связи с многочисленными случаями инфицирования новым коронавирусом ввели запрет на проведение массовых мероприятий с целью предотвращения распространения заболевания.