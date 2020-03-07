15-летняя львовянка с синдромом Дауна расписывает платки для звезд (видео)

Работы Андрианы покупает львовское ателье, где работают люди с инвалидностью. Рисунок Андрианы переносят на шелковую ткань.

Андриане Чухний – 15 лет, и у нее – синдром Дауна, девочка была очень замкнутой, пока не начала рисовать. И результат удивил всех: теперь ее работы покупает львовское ателье и печатает на платках для женщин. Изделия стали популярны не только во Львове, но и по всей стране.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам мамы Андрианы, до рисования девочка сильно заикалась и говорила буквально несколько слов. Сейчас ей стало лучше, стало больше и школьных успехов.

Работы Андрианы покупает львовское ателье, где работают люди с инвалидностью. Рисунок переносят на шелковую ткань.

Платки облюбовали украинские музыканты и телеведущие.

Как сообщал УНИАН, мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева состоялась во время немецкого кинофестиваля "Берлинале" 18 февраля.