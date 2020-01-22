На "Берлинале" впервые покажут фильм "Номера" Сенцова и Сейтаблаева

Ленту в рамках специальных показов продемонстрируют 18 февраля.

Мировая премьера фильма "Номера" украинских режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сейтаблаева состоится во время немецкого кинофестиваля "Берлинале" 18 февраля.

Об этом сообщает пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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Фильм, созданный по одноименной пьесе Сенцова, будет впервые показан в рамках специальных показов, которые будут посвящены 70-му юбилею Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале".

В Госкино напомнили, что лента была фактически срежиссирована дистанционно и является "уникальным явлением для украинской киноиндустрии", ведь во время съемок Сенцов находился в колонии строгого режима в России. Сейтаблаев при этом помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук.

"Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни», - говорится в сообщении.

Текст пьесы "Номера" был написан Олегом Сенцовым еще до заключения, в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Фильм "Номера" - копродукция Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино. Его премьера в Украине запланирована на осень 2020 года.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, потом его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывал срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. Его освободили 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ.