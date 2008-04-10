Ехануров рассказал, кого он сократит в первую очередь

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что необходимо в первую очередь сокращать тех военных, которые выполняют не свойственные им функции.

Об этом он сообщил во время встречи с послом Украины в Польше Александром МОЦЫКОМ и дипломатическим составом посольства.

Министр напомнил, что начиная с 90-х годов численность Вооруженных Сил Украины была сокращена до 1 млн. военных, до 200 тысяч по состоянию на 1 января этого года. При этом он отметил, что период механического сокращения уже заканчивается. По словам министра, на данный момент армия во многом вынуждена выполнять не свойственные для себя функции. В качестве примера Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что сейчас он занимается тем, как передать куда-либо убыточные совхозы, находящиеся на балансе Минобороны.

Ю.ЕХАНУРОВ добавил, что есть еще целый ряд подобных организаций и предприятий, входящих в состав Минобороны, которых военное ведомство вынуждено опекать. Министр отметил, что сейчас министерство имеет в своем распоряжении 515 тыс. га земли, на которых находятся военные полигоны, военные городки и другое. Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что многие из них не используется по назначению, однако военные продолжают их охранять. Всего, по словам министра, 18,5 тыс. служащих выполняют абсолютно не свойственные им функции. По убеждению министра, процесс сокращения армии должен начинаться именно с таких военных.

При этом он напомнил, что на данный момент Минобороны планирует сократить количество военнослужащих до 148 тысяч.