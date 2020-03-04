По словам украинского посла, возможность оздоровления украинских военных не потеряна, его перенесли.

В Хорватии из-за коронавируса отменили приезд на оздоровление 35 украинских ветеранов, которые защищали Украину на Донбассе.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в микроблоге Twitter.

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"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменен, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность", - заявил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано 93 160 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 198 - летальные. Выздоровели 50 690 человек.