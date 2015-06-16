Полторак призвал Запад предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin - ПА НАТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Парламентской ассамблеи НАТО, делегация которой посетила Украину 8-9 июня.

"Министр обратился к правительствам стран Запада, чтобы те оказали военную поддержку Украине, и отметил, что украинская армия нуждается в новейших противотанковых системах (Javelin), а также систем связи и сбора разведывательных данных для того, чтобы противодействовать управляемому Россией вторжению", - сказано в сообщении.

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Полторак сообщил делегации ПА НАТО, что украинские Вооруженные силы усвоили много тяжелых уроков на поле боя за последний год. По словам министра, этот опыт является важным для преобразования украинского войска в более сплоченную, эффективную и високомотивированную силу, способную защищать украинскую государственность.

Также министр обороны отметил, что Украина придерживается Минских соглашений, но силы поддерживаемых Россией боевиков "играют в кошки-мышки", что препятствует наблюдателям ОБСЕ определить количество и качество техники на Донбассе.

Во время следующих встреч, говорится в сообщении, делегация ПА НАТО узнала, что у боевиков есть новейшее российское оружие, в том числе танки Т-72 с реактивной броней, беспилотные летательные аппараты с зашифрованным сигналом. Такого оружия никогда не было в арсенале украинских военных.

Кроме того, Полторак отметил, что РФ " заминировала прибрежные воды и внутренние линии фронта, что в итоге будет создавать проблемы в будущем".

Как сообщал УНИАН, в Белом доме неоднократно заявляли, что решение о возможных поставках в Украину летального вооружения еще не принято.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест подчеркнул, что в США опасаются, что предоставление Украине летального вооружения может увеличить кровопролитие на Донбассе.

8 июня сопредседатель Межпарламентского совета Украина-НАТО Рейнел Андрейчук в Киеве заявила, что РФ необходимо заставить заплатить высокую цену за агрессию в Украине.