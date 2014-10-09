Эстония закупит в США противотанковые ракетные системы на $ 55 миллионов
Эстония приобретет в США переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу эстонского министерства обороны.
Госдепартамент США одобрил план продажи балтийской республике 350 ПТРК на сумму 55 млн долл. Решение должно быть еще утверждено конгрессом.
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"Оснащение нашей армии современными противотанковыми системами будет способствовать укреплению обороноспособности Эстонии", - заявил глава военного ведомства Свен Миксер. Он выразил надежду на то, что контракт будет заключен до конца 2014 года.
Закупки ПТРК Javelin осуществляются Таллинном в рамках плана военного строительства на период до 2020 года, предусматривающего усиление противотанковой обороны и приобретение новых противотанковых ракетных систем третьего поколения.