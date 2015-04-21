Теффт: США пока не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы
18:32, 21 апреля 2015Политика
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США пока не намереваются поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin.
Теффт заявил, что США пока не планируют поставлять Украине летальное оружие / http://en.wikipedia.org/
Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил посол США в России Джон Теффт. "На данный момент у нас нет планов относительно поставки Javelin", - отметил он.
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"Мы поставляем бронежилеты, приборы ночного видения. Это оборонительное оборудование, не наступательное", - подчеркнул американский посол.
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