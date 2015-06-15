ОБСЕ за выходные зафиксировала 594 взрыва вокруг Донецкого аэропорта и 180 - вокруг Широкино

Как говорится в отчете миссии за выходные, опубликованном сегодня, в субботу и воскресенье боевые действия в Донецке обострились с большим количеством обстрелов. Уровень насилия вокруг Донецкого аэропорта остается высоким.

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"В течение двух дней, специальная мониторинговая миссия находясь на наблюдательном пункте Совместного центра по контролю и координации на центральном вокзале Донецка (территория подконтрольная "ДНР", 8 км от цента города) увидела в общем минимум 594 взрыва, вызванные входным и выходным артиллерийским и минометным огнем, а также применением стрелкового и легкого вооружения, включая огонь из крупнокалиберного пулемета", - сказано в отчете.

Наблюдатели пришли к выводу, что взрывы произошли в местах на север, северо-запад, северо-восток, запад и юго-запад на расстоянии от 2 и 10 км от позиций миссии.

Кроме того, представители ОБСЕ заявляют, что находясь на наблюдательных пунктах, которые расположены на запад от 1,5 и 3,5 км от Широкино, в течение двух дней миссия зафиксировала всего 180 взрывов, которые были вызваны использованием 82-мм и 120-мм минометов, артиллерии, автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного пулемета.

Также, отмечается, что 13 июня беспилотный летательный аппарат миссии заметил шесть минометных позиций в Широкино.