Свыше 90% прокуроров региональных прокуратур участвуют в аттестации - Офис генпрокурора (видео)

После прохождения аттестации действующих прокуроров начнется отбор в региональные прокуратуры.

Более 90% прокуроров региональных прокуратур участвуют в аттестации.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, сегодня, 2 марта, прокуроры региональных прокуратур начали проходить аттестацию.

В ведомстве напомнили, что процесс аттестации одинаковый для всех прокуроров и идентичен процедуре аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры перед созданием Офиса генпрокурора.

«Первый и второй этапы аттестации пройдут со 2 по 5 марта 2020 года в Киеве. Для обеспечения непрерывности работы региональных прокуратур прокуроры из одной прокуратуры сдают экзамены в разные дни», - заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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Даты проведения третьего этапа - собеседований - будут определены по результатам тестирований и проверки представленных прокурорами документов. Каждый прокурор, который успешно пройдет два этапа и будет допущен к третьему, будет персонально проинформирован о дате собеседования.

«Собеседования будут проводить кадровые комиссии, в состав которых входят работники Офиса генпрокурора, представители международных неправительственных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий», - говорится в сообщении.

Также в отношении прокуроров, которые будут допущены к заключительному этапу аттестации, будет осуществляться проверка на добропорядочность, которая будет включать соответствие расходов и имущества прокурора и членов его семьи, а также близких лиц задекларированным доходам, соответствие поведения прокурора требованиям профессиональной этики.

Отмечается, что к проверке на добропорядочность, которая является элементом последнего этапа в прохождении аттестации, привлечены не только работники НАБУ, но и общественность.

После прохождения аттестации действующих прокуроров начнется отбор в региональные прокуратуры. «В ближайшее время мы планируем завершить отбор в Офис генерального прокурора. Также мы будем проводить отбор новых людей в региональные, а затем и в местные прокуратуры», - отметил Рябошапка.