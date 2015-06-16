Мониторинговая группа из Турции зафиксировала в оккупированном Крыму нарушения прав человека - СМИ

Об этом заявил глава мониторинговой группы Мехмет Зафер Ускюль, передает РБК-Украина со ссылкой на QHA.

В частности, нарушения были выявлены в вопросах свободы слова, языка, справедливого суда, неприкосновенности имущества и образования. Кроме того, делегация отметила принуждения крымских татар в получении гражданства РФ.

Многие люди из тех, с кем общались члены делегации, оказались запуганы, боялись называть свои имена.

Читайте такжеУкраина никогда не согласится с оккупацией Крыма и будет бороться за права крымских татар – ПорошенкоУскюль также отметил, что в рамках данной миссии с ними постоянно присутствовали представители местной власти, которые не хотели допустить их самостоятельного перемещения по оккупированному Крыму.

Отчет турецкой мониторинговой группы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее УНИАН сообщал, что постоянное представительство Украины при Совете Европы официально сообщило руководство СЕ об оккупации Крыма и части Донбасса Российской Федерацией.