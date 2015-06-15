Тымчук заявил, что ГРУ причастно к нападению на консульство Украины в Ростове-на-Дону

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

«По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», к нападению на Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (РФ) в ночь на 13 июня имеет прямое отношение Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ ГШ ВС РФ)», - написал он.

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В частности, как отметил депутат, установлено, что перед прибытием на место провокации (пер.Халтуринский 28\40, где расположено Генконсульство Украины) сбор и инструктаж нападавших был осуществлен на территории «базы подготовки» наемников для формирований российско-террористических войск на Донбассе (расположена в Ростове-на-Дону, район ул.Левобережная).

По данным Тымчука, данная «база» - объект ГРУ ГШ ВС РФ, где под руководством инструкторов 22-й отдельной бригады спецназа (22 обрСпН, командир - Хоптяр Андрей Евгеньевич) боевики с Донбасса и наемники из числа граждан РФ проходят подготовку перед отправкой в Украину для участия в боевых действиях (в частности, готовятся снайперы, корректировщики артогня, минеры-подрывники, гранатометчики и пр.).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июня в Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ.