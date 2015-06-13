Глава ГСЧС: при первой возможности будет произведена пенная атака для тушения нового пожара на нефтебазе

Об этом заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин. По его словам, спасатели пока не охлаждают резервуары на территории нефтебазы. «Охлаждение резервуаров сейчас не проводится, поскольку там очень высокая температура и есть угроза нового взрыва», - сказал Николай Чечеткин.

Читайте такжеВ ГСЧС подтвердили возобновление пожара на нефтебазе под Киевом и назвали причиныПри этом он заверил, что «техника наготове, как только будет возможность, мы сразу же начнем тушение путем проведения пенной атаки».

«Техники здесь достаточно, сейчас здесь находится 180 человек личного состава, 40 единиц техники. Машины наполнены пеной полностью, подготовлены 8 автомобилей, которые будут задействованы в проведении пенной атаки», - сказал Николай Чечеткин.

Вместе с этим он отметил, что есть утечка горюче-смазочных материалов в пожарный водоем с нефтебазы, но нет утечки топлива в озеро, которое находится неподалеку.

Также Николай Чечеткин заверил, что на месте происшествия и вокруг него постоянно проводится отбор проб воздуха. «Наличие вредных веществ в воздухе не превышает допустимую концентрацию», - сказал глава ГСЧС.