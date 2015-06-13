На нефтебазе под Киевом снова начался пожар - СМИ
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодня, 13 июня, сообщила, что по состоянию на 7.00 на территории нефтебазы горение не наблюдается
На нефтебазе под Киевом снова начался пожар.
Как сообщает телеканал "112 Украина", на место направились несколько автобусов со спасателями, в Гослужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию пока не комментируют и на место происшествия не пускают.
По данным телеканала, огонь разгорается все сильнее из-за сильного ветра.
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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается. Во время ликвидации пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодня, 13 июня, сообщила, что по состоянию на 7.00 на территории нефтебазы горение не наблюдается. На месте пожара проводятся работы по проливке территории и охлаждению резервуаров.