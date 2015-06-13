На нефтебазе под Киевом снова начался пожар - СМИ

На нефтебазе под Киевом снова начался пожар.

Как сообщает телеканал "112 Украина", на место направились несколько автобусов со спасателями, в Гослужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию пока не комментируют и на место происшествия не пускают.

По данным телеканала, огонь разгорается все сильнее из-за сильного ветра.

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается. Во время ликвидации пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сегодня, 13 июня, сообщила, что по состоянию на 7.00 на территории нефтебазы горение не наблюдается. На месте пожара проводятся работы по проливке территории и охлаждению резервуаров.