В оккупированном Крыму из-под стражи вышли задержанные в Азовском море украинские рыбаки

Состояние здоровья всех рыбаков удовлетворительное, они будут возвращаться домой на том же судне, на котором были задержаны.

В оккупированном Крыму из-под стражи вышли незаконно задержанные 15 февраля в Азовском море украинские рыбаки.

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Об этом в Facebook сообщил народный депутат Павел Мельник (фракция "Слуга народа").

"Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освобождены", - отметил он.

По данным Мельника, по телефону Терехов связался с родственниками и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков удовлетворительное.

Он добавил, что домой рыбаки будут возвращаться на том же судне, на котором были задержаны.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в западной части Азовского моря российские пограничники задержали украинское маломерное судно, на борту которого находились жители села Райновка Запорожской области Гога, Иванов, Тюркеджи и Терехов. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

В так называемом пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе досмотра плавсредства было выявлено более 290 экземпляров камбалы и незаконное орудие лова - ставные сети.

Подконтрольный российским оккупантам так называемый "Керченский городской суд" арестовал четырех украинцев на 10 суток.

Прокуратура по факту захвата украинских рыбаков открыла уголовное производство по статьям 146 и 278 УК.