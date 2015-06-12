СБУ открыла уголовное производство по статье "экоцид" из-за пожара на нефтебазе

Об этом в эфире 5 канала сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

В частности, сегодня было открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за действия, которые могли стать причиной экологической катастрофы.

"Сегодня около 16.00 нами зарегистрировано уголовное производство по ст. 441 (экоцид). Это выполнение действий, которые могли привести к экологической катастрофе", - заявил Вовк.

Читайте такжеНефтебаза, что сгорела под Киевом, принадлежала экс-министру Ставицкому - СБУОн отметил, что в рамках этого производства СБУ планирует "изучить вопрос относительно размещения этой нефтебазы, действий внутри самой базы, в частности экономическую составляющую - продажа бензина, возможную его подделку". "Мы только изучаем это. Я никаких выводов не делаю, выводы могут быть тогда, когда есть подозрение", - сказал начальник ГСУ СБУ.

Начальник ГСУ СБУ напомнил, что свое расследование проводит МВД и у них уже есть свои наработки. "Мы не будем дублировать друг друга, не будем конкурировать друг с другом, мы будем работать вместе в разных направлениях", - заверил он.

Читайте такжеВ ГСЧС призвали прекратить спекуляции относительно нанесения Киеву пожаром на нефтебазе "экологического ущерба""О том, что кого сейчас привлекают к ответственности - то ли заместителя генпрокурора, то ли следователя МВД или СБУ, речь не идет. Речь идет о том, что эти люди могли "крышевать". У нас материалов очень много, вопросов, фамилий, намеков, но это только материалы, оперативные данные, и даже данные из интернет-пространства, и без их проверки делать выводы, но эти выводы больше политического статуса, чем уголовно-процессуального", - рассказал Вовк.

Как сообщал УНИАН ранее, в результате пожара на нефтебазе под Киевом в почву и воздух попали от 8,5 до 25 тысяч тонн нефтепродуктов. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности и рисков, сотрудник НАН Украины Юрий Костюченко.

Это произошло в результате горения, разлива и взрывов. Перемещение этих веществ тоже происходит с разной скоростью и на разное расстояние, сказал эксперт.