СБУ подозревает пятерых чиновников "Киевгорсвета" в масштабных злоупотреблениях

По данным следствия, в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального предприятия обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств приближенной к ним коммерческой структуре.

Служба безопасности Украины подозревает пятерых должностных лиц коммунального предприятия «Киевгорсвет» в масштабных злоупотреблениях при осуществлении закупок ламп для уличного освещения.

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Как сообщается на сайте Службы безопасности Украины, по данным следствия, в 2018 году руководство нескольких структурных подразделений коммунального предприятия обеспечило победу в тендере на приобретение осветительных средств приближенной к ним коммерческой структуре.

«Общая сумма контрактов составляла несколько десятков миллионов гривень, часть из которой было растрачено», - сказано в сообщении.

По предварительной версии следствия, во время подготовки сметы чиновники сознательно завысили реальную рыночную стоимость на лампы для уличного освещения.

Инициированная СБУ комплексная товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что из-за таких действий должностных лиц местному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас пятерым чиновникам «Киевгорсвета» объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины,

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2019 г. краевед, исследователь киевской архитектуры Семен Широчин на своей странице в Facebook написал, что во время ремонта освещения в Мариинском парке оригинальные фонарные столбы с чугунным литьем 1950-х заменили на дешевые. По его данным, общая стоимость работ по ремонту освещения в парке составляла более 18 млн грн.

Такая замена вызвала волну негодования у киевлян.

3 января 2020 г. в КП «Киевгорсвет» заявили об аварийном состоянии демонтированных оригинальных с чугунным литьем фонарей на входе в Мариинский парк.

21 февраля власти Киева заявили, что изучат возможность реставрации и возвращения 4-х исторических фонаря в Мариинском парке. Старые фонари, по информации КГГА, хранятся в КП «Киевгорсвет». В целом, предприятие заменило в парке 187 светильников, в том числе 4 старинные фонари.