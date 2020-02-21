СБУ заблокировала более 30 незаконных онлайн казино

Специалисты провели проверку ряда интернет-ресурсов, на которых, по имеющимся данным, предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу.

Служба безопасности Украины блокировала деятельность 33 веб-ресурсов, которые оказывали нелегальный доступ к азартным играм в запрещенных онлайн-казино и букмекерских конторах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В рамках начатого уголовного производства специалисты по кибербезопасности и следователи СБУ провели проверку ряда интернет-ресурсов, на которых, по имеющимся данным, предоставлялся доступ к запрещенному игорному бизнесу. Правоохранители зафиксировали в их деятельности нарушения требований нескольких законов Украины», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, по материалам СБУ, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, на основании постановления Шевченковского районного суда Киева заблокировала незаконные веб-ресурсы.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.