День ВМС Украины будет отмечаться в первое воскресенье июля

Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко №331/2015, размещенном на официальном сайте.

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Справка УНИАН. ВМС Украины, штаб которых находится в Одессе, существуют с 1991 года. 18 ноября 2008 года тогдашний президент Виктор Ющенко указом №259 установил в Украине профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих ВМС - День флота Украины, который отмечали ежегодно в первое воскресенье июля. Однако после прихода к власти Виктор Янукович своим указом №1209/2011 от 30 декабря 2011 года перенес празднование Дня ВМС Украины на последнее воскресенье июля, таким образом совместив его с празднованием дня ВМФ России.