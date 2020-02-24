74% украинцев не поддерживают акции против размещения эвакуированных из Китая – опрос

Опрос проводился 22-23 февраля 2020 года.

74% украинцев не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая украинцев, которые состоялись недавно.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 22-23 февраля 2020 года.

Поддерживают такие протесты только 15% респондентов, 11% – не определились с оценкой.

Отмечается, что чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия – на Юге страны (80%).

Справка. Опрос проводился в формате формализованного интервью (face-to-face) среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей. Он подчеркнул, что все фото - и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки.

22 февраля суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.