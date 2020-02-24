цей матеріал доступний українською

Пункты пропуска на Донбассе с 1 марта переходят на "весенний" график

11:57, 24 февраля 2020
Общество
13 0
КПВВ увеличат период работы / фото ГПСУ

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Отмечается, что время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

"Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда", - говорится в сообщении ГПСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter