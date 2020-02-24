Пункты пропуска на Донбассе с 1 марта переходят на "весенний" график

Время работы КПВВ увеличивается.

С 1 марта 2020 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы – с 7:00 до18:30.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Отмечается, что время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

"Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда", - говорится в сообщении ГПСУ.