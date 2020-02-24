Пункты пропуска на Донбассе с 1 марта переходят на "весенний" график
11:57, 24 февраля 2020Общество
13 0
Время работы КПВВ увеличивается.
КПВВ увеличат период работы / фото ГПСУ
С 1 марта 2020 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы – с 7:00 до18:30.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Отмечается, что время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.
"Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда", - говорится в сообщении ГПСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter