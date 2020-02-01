Украина готова открыть КПВВ "Золотое" – секретарь представителя ТКГ в Минске

Также Украина планирует продолжить работу по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Киеву часть Луганской области.

Украина готова открыть КПВВ "Золотое" в Донецкой области в рамках договоренностей участников "нормандского саммита".

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь представителя ТКГ в Минске Дарка Олифер.

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«Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран Нормандской четверки в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области. Мы также продолжаем работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Кроме того, Олифер отметила, что остро стоит вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду: «Эта гуманитарная проблема может быть решена исключительно в рамках действующего законодательства Украины. Необходимость ее решения Украина будет обсуждать с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы», – написала она.

Также Украина планирует продолжить работу по строительству железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Киеву часть Луганской области, а профильным учреждениям делегировано определить базу украинского имущества в ОРДЛО и Крыму, что было захвачено оккупантами.

Как сообщал УНИАН, 31 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.