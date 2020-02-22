Минкульт блокирует госфинансирование сферы культуры – к Зеленскому обратились с открытым письмом

Культурные деятели заявляют, что Министерство культуры реализует "сценарий уничтожения" всех творческих союзов Украины, которые объединяют 300 тысяч граждан, и просят президента вмешаться.

Деятели украинской культуры и искусств обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором пожаловались на действия Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, в частности - на блокировку со стороны ведомства предусмотренного госбюджетом финансирования всех творческих союзов и общества «Просвита», которые объединяют более 300 тысяч граждан.

Письмо, текст которого есть в распоряжении УНИАН, подписали 39 деятелей культуры, в частности главы всех национальных творческих союзов: музыкантов, художников, кинематографистов, писателей, мастеров народного искусства, хореографов, фотохудожников, театральных деятелей и др.; председатель общества «Просвита», президент Национальной Академии искусств Украины, народные артисты, лауреаты премии Шевченко, заслуженные деятели искусства.

Читайте такжеМинкульт планирует создать украинскую электронную библиотеку

«Культурная общественность возмущена относительно реализации Министерством культуры, молодежи и спорта Украины беспрецедентного сценария уничтожения Национальных творческих союзов Украины и Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко. Сейчас им заблокирована бюджетная программа поддержки этих важных нациеобразующих объединений, которая предусмотрена Госбюджетом на 2020 год. В результате такой «культурной политики» их уставная деятельность полностью парализована, а их существование стоит под угрозой», - говорится в открытом письме.

Отмечается, что за полгода каденции нынешнее руководство Минкульта не обозначило маркеров, по которым будет развиваться культурная и художественная сфера в Украине.

«Нас беспокоит тот хаос, созданный в области художественного образования. Встает вопрос, какая судьба ожидает национальные учреждения культуры, творческие и образовательные коллективы. Особенно смущает перспектива сохранения и развития сельской культуры, библиотек, домов культуры, центров и центров народных художественных промыслов и др. Сейчас отсутствует любая коммуникация новых «культурных» топ-менеджеров с многочисленной многоотраслевой профессиональной экспертной средой», - говорится в открытом письме.

Также его авторы считают необоснованным объединение трех министерств в одно – Министерство культуры, молодежи и спорта, с добавлением к профильному направлению культуры функций туризма и национальной памяти.

Читайте такжеВ Украину вернули уникальную картину Михаила Панина, вывезенную в годы нацистской оккупации – Минкульт

«Вполне очевидно, что в таком состоянии для новосозданного министерства актуальные проблемы национальной культуры и стратегии их решения распыляются, растворяются среди большого количества задач, которые необходимо решать в каждой из упомянутых сфер. Для культурно-художественной среды страны решение о ликвидации Министерства культуры Украины является непонятным, неубедительным и таким, что приводит широкую общественность и экспертную среду к выводам о не приоритетности национальной культуры для Президента Украины, Верховной Рады и Правительства», - подчеркнули культурные деятели.

В письме предлагается создать отдельное профильное ведомство – Министерство культуры Украины, а также Национальный совет по культурной политике при Президенте Украины как консультативно-совещательный орган по вопросам культурного развития государства. Кроме того, предлагается поручить Кабинету Министров Украины провести мониторинг состояния культурной сферы и разработать по его результатам стратегию и целевую программу развития украинской культуры и искусства.

«Руководству государства, Правительству, по нашему мнению, необходимо крайне быстро провести мониторинг кадровой политики в культурной сфере и анализ эффективности ее топ-чиновников», – отмечают авторы письма.

Также авторы обращения просят поручить Минкульту обеспечить финансирование национальных творческих союзов и ВТ «Просвита» на 2020 год.

«В свою очередь, мы будем прилагать максимум усилий для объединения украинского общества, ради спокойствия в государстве, улучшению имиджа украинской культуры и искусства в нашей стране и за ее пределами», - говорится в письме.