Пострадавшие во время погрома в Харькове иорданцы находятся в реанимации, в больницу прибыл консул

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в больнице сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

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По ее словам, двое иорданцев – в крайне тяжелом состоянии, двое – в тяжелом, все они в реанимации. Еще двое госпитализированных – граждане Украины – находятся в обычной палате, они проходят обследование. Трем раненым иностранцам были сделаны операции.

Один из раненых иностранцев имеет открытую черепно-мозговую травму, остальные – колото-резаные ранения.

В медицинское учреждение прибыл консул Иордании.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 июня в Харькове около 40 человек устроили погром с резней на улице Отакара Яроша, где расположен студенческий городок с общежитиями нескольких вузов. Позже сообщение о нападении поступило с улицы Клочковской, 3 км от ул. О. Яроша. В МВД отмечали, что в результате нападения пострадали 9 человек. В 4-ю городскую больницу были доставлены 6 пострадавших, в том числе несколько иностранцев.