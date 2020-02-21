В Новых Санжарах родители массово не пустили детей в школу после эвакуации украинцев из Китая

Почти четыре сотни детей не пришли в школу.

Почти половина учеников единственной в Новых Санжарах школы сегодня не пришли на занятия из-за эвакуации в местный медицинский центр украинцев из Уханя.

Об этом сообщил директор школы Николай Решетило, пишет "Суспільне".

По его словам, из 900 учеников не появилось почти 400 - их ввиду ситуации в поселке не пустили родители.

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Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Дороги разблокированы, протестующих нет.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.