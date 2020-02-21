Утро после протестов: что сейчас происходит в Новых Санжарах (фото)

По данным СМИ, дороги сегодня не перекрывают, протестов тоже не наблюдается.

Стало известно, что сейчас происходит в Новых Санжарах - поселке, где накануне вечером произошли протесты и столкновения с полицией из-за нежелания местных жителей принимать эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев.

Как сообщает "Радио Свобода", ситуация возле санатория МВД утром 21 февраля спокойная.

По информации СМИ, на месте событий уже нет бойцов Национальной гвардии, дороги больше не перекрыты. Протестов у санатория нет.

Также сообщается, что полиции в поселке стало "значительно меньше".

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители вчера протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

По факту массовых беспорядков правоохранители задержали 24 человека, им грозит до восьми лет заключения.