Плохо закрепил полку: УЗ заявила, что женщина в поезде "Киев - Бердянск" травмировалась из-за другого пассажира

В компании отмечают, что пассажир ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на женщину, находившуюся внизу.

В АО "Укрзализныця" заявляют, что женщина в поезде сообщением "Киев - Бердянск", была травмирована из-за действий другого пассажира.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"Пассажир, который путешествовал 13 февраля 2020 года поездом № 116 "Киев - Бердянск", ненадлежащим образом закрепил свою полку и упал на пассажирку, которая находилась снизу. Все полки вагона поезда были в исправном состоянии. Перед посадкой пассажиров проводники разложили и закрепили полки, в том числе специальными ремнями для дополнительной фиксации. Места, на которых произошел инцидент, были сразу обследованы. Никаких повреждений полки и кронштейнов, на которых она держится, не обнаружено. По факту инцидента составлен соответствующий акт и проведена фотофиксация всех элементов", - сообщили в компании.

Как отмечается, для пострадавшей вызвали скорую на ближайшую станцию - им. Тараса Шевченко, однако на тот момент она отказалась от госпитализации.

"Акт о несчастном случае был составлен и выдан пассажирке в установленном порядке. По факту инцидента проводится служебное расследование", - сообщили в компании.

"Укрзализныця" напоминает, что билет на поезд является страховым полисом, который подтверждает страхование пассажира. В случае наступления страхового случая пассажир должен получить от перевозчика акт о несчастном случае и обратиться в страховую компанию, указанную в билете.