Украинцам разрешили регистрироваться на все внутренние рейсы по е-удостоверению водителя

Правительство запустило экспериментальный проект.

Кабинет министров запустил пилотный проект, предполагающий, что украинцы смогут использовать электронное водительское удостоверение для регистрации на внутренние авиарейсы или поездки на поезде внутри страны.

Читайте такжеВ Мининфраструктуры рассказали, сколько потратят на безопасность дорожного движения в 2020 году

Как отметил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Сегодня правительство начало экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине на самолете или поезде можно будет использовать е-удостоверение водителя в мобильном приложении «Дія» вместо паспорта! «Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд» - больше не проблема», - написал он.

Как сообщал УНИАН, с 16 декабря прошлого года в Украине стартовал период бета-тестирования мобильного приложения «Дія», причем более 58 тысяч украинцев зарегистрировались в нем, чтобы протестировать услуги электронных водительских прав и электронного техпаспорта.