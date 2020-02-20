"Успокоится нервная система": в МВД прогнозируют прекращение акции протеста жителей Новых Санжар до конца дня

По словам министра внутренних дел, эвакуируемых из Китая украинцев поселят в корпус санатория, который будет полностью заблокирован.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который приехал в Новые Санжары (Полтавская область) пообщаться с протестующими местными жителями, прогнозирует, что протест прекратится до конца сегодняшнего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил во время общения с жителями Новых Санжар.

«Сегодня вечером, думаю, все прекратится, когда успокоится нервная система у людей и люди убедятся, что все процедуры совершены, что все проводится правильно», - сказал Аваков.

Он заверил присутствующих, что эвакуируемых из Китая украинцев поселят в корпус санатория, который будет полностью заблокирован.

«Охранять корпус будет Нацгвардия. В середину никого не пустим. 14 дней они не будут выходить. Там с ними будут только три медика и полиция. Пищу им будут передавать, а разносить они будут сами», - сообщил Аваков.

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В ответ некоторые местные жители выражали недовольство и обещали, что будут ложиться под колеса автобусов, однако министр заявил, что не допустит противоправных действий.

Как сообщал УНИАН, ранее Аваков заявил, что для поселения эвакуируемых из Китая украинцев рассматривали 16-18 санаториев, но санаторий в Новых Санжарах лучше всего подошел под все критерии.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, они блокировали дорогу межрегионального значения.