Оккупанты заподозрили двух несовершеннолетних жителей Керчи в "подготовке терактов"

Их задержали, а для расследования создали специальную группу.

Двух несовершеннолетних жителей оккупированной Керчи подозревают в "подготовке терактов".

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Отмечается, что уголовное дело завели в отношении керчан 2003 и 2004 года рождения "Молодые люди подозреваются в приготовлении к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По утверждению силовиков, подростки якобы разработали "план вооруженных нападений на два учебных заведения в Керчи, предварительно изучив в интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий".

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"Параллельно с этим молодые люди являлись администраторами так называемых "групп смерти" в соцсетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям. Подозреваемые задержаны", - заявили в СК.

По результатам обысков у них якобы изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, купленные ими через интернет, и компоненты для их изготовления. Продолжается расследование, для которого создали специальную следственную группу.

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.