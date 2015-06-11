На горящей нефтебазе под Киевом взорвалась еще одна цистерна - СМИ

Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает ТСН.uа.

Предполагают, что это последняя из больших цистерн объемом 900 кубических метров, которая продолжает гореть.

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Другие большие емкости уже выгорели. Также горят 13 небольших емкостей объемом от 40 до 80 кубических метров. От взрыва поднялся высокий столб пламени, однако пожарные уверяют, что огонь контролируемый.

Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров из 17.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и в больнице в Василькове.

По факту гибели людей во время пожара МВД возбудило дело по ст. 275 Уголовного кодекса. Ранее также сообщалось о открытое дело по ст. 273. В МВД уже сообщили, что нефтебаза не была введена в эксплуатацию должным образом.