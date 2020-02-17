В "Борисполе" заложили сквер памяти жертв сбитого в Иране самолета МАУ (видео, фоторепортаж)

На месте установили памятный камень, на котором указали номер рейса и дату авиакатастрофы.

Сегодня исполняется 40 дней со дня авиакатастрофы самолета МАУ. В международном аэропорту "Борисполь" заложили сквер памяти жертв рейса PS752, сбитого под Тегераном.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте будущего сквера и мемориала установлен памятный камень, на котором написан номер рейса и дата, когда был сбит "Боинг" и погибли наши соотечественники.

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Президент МАУ Евгений Дыхне во время церемонии выразил искренние соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы.

"Большое горе родственников погибших пассажиров, граждан всего мира, которые были на борту. Горе родственников славного нашего экипажа, наших товарищей и коллег. Горе всем друзьям и товарищам погибших. Горе всех наших коллег авиакомпании МАУ. Это горе в наших сердцах", - заявил он.

"Это место в аэропорту "Борисполь" возникло не случайно. Мы не можем, как принято во всем мире, в том месте, где произошла катастрофа, сделать место памяти, но мы хотим, чтобы было место, где наши экипажи перед вылетом могли бы оставить боль в сердце для того, чтобы выполнять свой долг на борту, а, вернувшись, все еще помнить своих товарищей", - добавил Дыхне.

Тем временем, чтобы почтить память погибших, люди также пришли к посольству Ирана в Киеве. Они, в частности, потребовали от иранских властей передать "черные ящики" и, собственно, наказать виновных в этой авиакатастрофе. Люди повесили баннер с именами жертв авиакатастрофы и оставили 176 свечей – по количеству погибших.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в деле о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.