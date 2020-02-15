Более 200 украинцев удерживают боевики на Донбассе, более 100 – в Крыму и в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности особое внимание уделил вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Более 200 украинцев в нечеловеческих условиях незаконно удерживают боевики на Донбассе, еще более 100 украинцев и крымских татар - во временно оккупированном Крыму и в России.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая транслируется на сайте мероприятия.

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По словам Зеленского, тенденцию к взаимному освобождению удерживаемых лиц следует продолжать ради определенной цели - освобождения по формуле «всех на всех».

«Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации», - добавил президент.