"Нужен мобилизационный резерв": Минобороны объяснило, почему не планирует отменять срочную службу

В этом году в ВСУ и другие военные формирования направят около 30 тысяч срочников.

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук заявил, что сейчас в оборонном ведомстве не планируют отказываться от призыва на срочную военную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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"Вопрос призыва в Вооруженные силы имеет несколько аспектов. Это связано не только с тем, кто будет служить в ВСУ сегодня, это связано с тем, каким образом формируется мобилизационный резерв для ВСУ», - заявил он.

По словам Полищука, в Литве, стране, которая прошла через все трансформации перехода к профессиональной армии, был отменен призыв в вооруженные силы, а в 2014 году возобновлен для того, чтобы обеспечить формирование мобилизационного резерва для вооруженных сил.

"Мы, учитывая все показатели, а также существующую законодательную базу, которая есть в Украине, очень внимательно подходим к вопросам именно призыва. На этот год запланировано около 30 тысяч людей, которые будут призваны в ВСУ и другие военные формирования", - сообщил Полищук.

"У нас пока нет планов для отказа от призыва. В этом году был объявлен указ президента, согласно которому начинается призыв в ВСУ", - отметил он.

Заместитель министра обороны напомнил, что лица, которые имеют право быть призванными с 18 лет, могут прийти в военные комиссариаты и проходить на военную службу. "Это одна из таких форм, когда те, кто призываются на военную службу, могут в течение трех лет выбрать удобное для себя время, когда они будут приходить на военную службу", - резюмировал Полищук.

Как сообщал УНИАН, 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году".

Согласно указу, на срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

С 2015 года призывной возраст в Украине был установлен на уровне 20-27 лет. До этого года в ряды Вооруженных сил и других военных формирований призывали лиц, которым исполнилось 18 лет.