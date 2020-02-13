В Днепропетровской области коммерсанты продавали полученный для нужд населения сжиженный газ через подпольные АЗС

В настоящее время шесть коммерсантам уведомлены о подозрении в служебном подлоге и присвоении имущества.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили организованную группу лиц, которые необоснованно получали сжиженный газ, предусмотренный для нужд населения негазифицированных районов, и в дальнейшем реализовывали его через сеть подпольных заправочных станций.

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции. «Во время документирования противоправной деятельности лиц правоохранители установили, что с целью получения сжиженного газа для нужд населения через специализированный аукцион подозреваемые создали коммерческую структуру. Также в органы местного самоуправления подавали поддельные списки обращений граждан не газифицированных районов Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей о необходимости газа, которые якобы обратились в их общество», - говорится в сообщении.

Сжиженный газ, приобретенный по цене для потребностей населения, злоумышленники продавали через сеть подпольных АЗС, но уже по рыночным ценам.

«Чтобы скрыть свою преступную деятельность, часть средств вносили на счета коммерческой структуры, которые, якобы, были получены от потребителей. А эти потребители, жители не газифицированных районов трех областей, вообще не получали сжиженный газ для своих бытовых нужд», - добавили в полиции.

По предварительным данным, сумма причиненного государству ущерба достигает десятков миллионов гривен.

В среду, 12 февраля, по решению суда оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с прокуратурой Днепропетровской области провели обыски по местам жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к преступной деятельности, а также в офисах коммерческих структур и по месту реализации сжиженного газа.

По результатам проверок изъяты поддельные отчеты по реализации сжиженного газа, «черновые» записи, 15 тыс. долл. и 80 тыс. грн, незарегистрированное оружие, граната и специализированные автомобили для перевозки сжиженного газа.

В этот же день шести должностным лицам коммерческой структуры было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой).

В настоящее время прокуратура Днепропетровской области обратилась в суд с соответствующим ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения и наложении ареста на их имущество.

Во время проведения досудебного расследования также будет проверяться причастность к этому преступлению должностных лиц органов государственной власти.

Следствие продолжается.