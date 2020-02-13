В Днепре вход в магазин заставили бетонными блоками

В Днепре один из магазинов "наказали" за продажу алкогольных напитков несовершеннолетним.

В Днепре вход в магазин неизвестные заставии бетонными блоками.

Читайте такжеВ Днепре спецназовца посадили пожизненно за убийство

Об этом сообщает Depo.Днепр со ссылкой на Telegram-канал Hyevuy_Dnepr. "Тяжелые методы. Ул. Титова. Вход в магазин "Градус" заложили бетонными блоками. Здесь продавали алкоголь 24/7", – говорится в сообщении.

Впоследствии пресс-служба городского совета пояснила, что в этом магазине продавали алкоголь несовершеннолетним.

"Во время рейда был выявлен факт, когда продавец, не спросив документы, продала алкоголь несовершеннолетнему. Это серьезное нарушение, штраф – от 6800 грн и аннулирование лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями", – рассказал начальник инспекции по вопросам благоустройства Днепровской городского совета Руслан Мороз.

Инспекторы зафиксировали факт продажи алкоголя на боди-камеру. Несовершеннолетний покупатель написал объяснение и после этого вызвали оперативную группу.